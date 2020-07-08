EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.443.825
|% 10,00
|KENT
|833,80
|34.444.717
|% 10,00
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6055
|8,6487
|% 0,32
|Frank
|7,2791
|7,3229
|% 0,42
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,48
|Altın Gr.
|400
|400
|3,66
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|24,90
|Tam
|2.663
|2.677
|25,60
|Yarım
|1.294
|1.309
|12,50
|Çeyrek
|647
|656
|6,30
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|0,38
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,11
Seans Raporu
- 17:15LKMNH Yüzde 9.95 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 955, 194 adet işlem
- 17:14IDGYO Yüzde 4.64 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 960, 809 adet işlem
- 17:13DITAS Yüzde 6.91 oranında artışla 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 625 adet işlem
- 17:12 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, TAVHL, AKBNK
- 17:12 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, DOHOL, TKFEN