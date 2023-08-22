***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2023 10:05
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188102
BIST
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10:567.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 47,85
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.832
En Yüksek
7.903
10:5627,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0620
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5629,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1595
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:561.662,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.662,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:54
|NETAS
|47,32
|13.436.752
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|PAPIL
|37,44
|44.556.824
|% 9,99
|
|INGRM
|861,10
|7.739.567
|% -9,99
|
|SDTTR
|372,20
|681.939.416
|% -7,99
|
|GSDDE
|9,48
|43.880.907
|% -7,69
|
|ONCSM
|200,80
|55.587.652
|% -7,38
|
|AVHOL
|101,70
|44.541.783
|% -6,78
|
|TUPRS
|145,70
|5.062.250.743
|% 4,29
|
|THYAO
|262,70
|4.674.425.167
|% 1,43
|
|EREGL
|44,86
|2.386.708.008
|% -0,31
|
|TCELL
|58,50
|1.853.611.694
|% 2,90
|
|KLSER
|115,30
|1.527.165.502
|% 9,39
|
|SKBNK
|4,10
|315.082.171
|% 1,49
|
|ODAS
|12,64
|886.399.831
|% 2,51
|
|YKBNK
|15,93
|976.189.358
|% -0,50
|
|EREGL
|44,86
|2.386.708.008
|% -0,31
|
|ZOREN
|5,06
|262.183.141
|% 2,02
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1957
|27,2031
|% 0,22
|
|Euro
|29,7357
|29,7492
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,7075
|34,8816
|% 0,54
|
|Frank
|30,8849
|31,0709
|% 0,36
|
|Riyal
|7,2300
|7,2662
|% 0,21
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|5,59
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|8,18
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.181
|11.271
|25,00
|
|Yarım
|5.608
|5.661
|12,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|0,08
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|-0,16
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Seans Raporu
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