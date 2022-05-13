***EUKYO* *EUHOL*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2022 18:18
***EUKYO******EUHOL*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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12.05.2022
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.05.2022 tarihi itibariyle Euro Yatırım Holding A.Ş (EUHOL) payları ile ilgili olarak 2.30 fiyat ile 25.000 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi şirketimizce gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Euro Yatırım Holding A.Ş sermayesindeki payımız % 0,55 olmuştur.
İşlem detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/05/2022 25.000 0 25.000 305.000 330.000 % 0,51 % 0,51 % 0,55 % 0,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030333
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0716
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1301
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05901,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,42
|Açılış
|: 900,94
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4540
|15,4556
|% 0,47
|
|Euro
|16,1075
|16,1359
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,8952
|18,9900
|% 1,17
|
|Frank
|15,3714
|15,4640
|% 0,80
|
|Riyal
|4,1122
|4,1328
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-10,18
|
|Altın Gr.
|901
|901
|1,35
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,14
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,27
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,07
|
Seans Raporu
18:05
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