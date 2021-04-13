***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaOcak-Mart 2021 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.ŞHisse Senedi% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02BPP (günlük)% 0 % 0 % 0,0019 % 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02 % 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2021 2021 2021 2021Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)59.684 59.684 59.684 59.684Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)59.684 59.684 59.684 59.684Ortalama Net Aktif Değer (TL)40.435.238 40.435.238 40.435.238 40.435.238Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,14760392 % 0,14760392 % 0,14760392 % 0,14760392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927303BIST