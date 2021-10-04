***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.10.2021 10:38
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,8 21,27 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 9.890
13:421.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:428,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:4210,2749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0190
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:42500,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,67
|Açılış
|: 500,04
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:42
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.268.153
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.425.696
|% 9,70
|
|OYYAT
|30,56
|97.671.469
|% 9,69
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|169.149.602
|% -10,00
|
|KARYE
|14,93
|66.877.326
|% -9,52
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,56
|12.154.941
|% -7,14
|
|YUNSA
|15,72
|12.475.411
|% -6,82
|
|GARAN
|9,26
|763.255.823
|% 0,43
|
|MAREN
|10,63
|761.905.444
|% 5,77
|
|THYAO
|14,04
|548.259.442
|% 1,23
|
|TUPRS
|117,70
|475.687.128
|% 1,47
|
|SISE
|8,16
|289.520.828
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,00
|110.142.572
|% 2,04
|
|GARAN
|9,26
|763.255.823
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,38
|188.146.919
|% 0,00
|
|MAREN
|10,63
|761.905.444
|% 5,77
|
|ALBRK
|1,81
|94.425.696
|% 9,70
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8566
|8,8600
|% 0,14
|
|Euro
|10,2505
|10,2749
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0320
|12,0923
|% 0,17
|
|Frank
|9,5204
|9,5778
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% 0,05
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-15,26
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,02
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|0,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,47
|