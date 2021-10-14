***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2021 10:53
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,06 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,94 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.10.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970631
BIST
15:501.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,18
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.402
15:509,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0528
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
15:5010,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0349
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
15:50525,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,51
|Açılış
|: 526,07
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
525,06
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,57
|111.486.233
|% 7,75
|
|KONTR
|63,35
|213.085.450
|% 6,92
|
|MERIT
|28,24
|50.076.667
|% 6,57
|
|BTCIM
|14,30
|18.083.144
|% 6,40
|
|BAYRK
|8,91
|2.820.434
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|42.986.814
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|115.936.018
|% -9,96
|
|DOBUR
|27,70
|1.632.900
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|170.968.691
|% -9,95
|
|GARAN
|8,94
|1.882.491.235
|% -3,46
|
|THYAO
|14,34
|762.552.461
|% 0,28
|
|KRDMD
|6,92
|731.520.544
|% 2,52
|
|TUPRS
|128,20
|621.107.019
|% 2,56
|
|EREGL
|17,61
|619.241.139
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,87
|547.867.036
|% 1,63
|
|GARAN
|8,94
|1.882.491.235
|% -3,46
|
|YKBNK
|2,34
|375.528.263
|% -2,09
|
|ODAS
|1,49
|201.985.418
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,92
|731.520.544
|% 2,52
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2277
|9,2302
|% 0,58
|
|Euro
|10,7045
|10,7082
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,6475
|12,7109
|% 1,04
|
|Frank
|9,9315
|9,9914
|% 0,31
|
|Riyal
|2,4527
|2,4650
|% 0,49
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-28,59
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.473
|3.525
|-34,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,84
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,44
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,81
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
15:58ALGYO
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 737, 320 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 95 kaybederek (% -0.66 ) 1, 509
-
15:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KRDMD
-
15:57XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 11, 798.00 milyon TL de
-
15:57YEOTK
Yüzde -7.08 oranında düşüşle 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 265, 039 adet işlem