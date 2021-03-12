***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2021 10:04
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917795
BIST
09:551.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.558
En Düşük
1.558
09:557,5589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0830
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
09:559,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
09:55416,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,78
|Açılış
|: 416,20
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,91
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TRILC
|17,71
|6.155.677
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|SRVGY
|139,00
|3.933.005
|% 9,97
|
|DARDL
|34,86
|1.011.498
|% 9,97
|
|KAPLM
|26,08
|394.434
|% 9,95
|
|TKURU
|248,40
|65.578
|% -10,00
|
|CRFSA
|57,15
|575.843
|% -9,93
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,00
|41.831
|% -6,35
|
|SANEL
|5,43
|331.442
|% -6,06
|
|VAKKO
|12,95
|326.310.438
|% 0,00
|
|EGGUB
|228,90
|185.602.008
|% 0,22
|
|ENJSA
|11,95
|81.072.677
|% 0,34
|
|ULUUN
|18,24
|69.822.959
|% 0,00
|
|VESBE
|53,00
|25.064.295
|% 0,00
|
|VAKKO
|12,95
|326.310.438
|% 0,00
|
|ENJSA
|11,95
|81.072.677
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,32
|9.594.497
|% 0,00
|
|ULUUN
|18,24
|69.822.959
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,47
|4.736.225
|% -3,14
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5530
|7,5589
|% 1,11
|
|Euro
|9,0251
|9,0358
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,5155
|10,5682
|% 0,82
|
|Frank
|8,1177
|8,1666
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0098
|2,0198
|% 1,12
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-13,71
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,40
|
Seans Raporu
09:55
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