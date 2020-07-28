***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.07.2020 18:15
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862779
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0942
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0985
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,01
|Açılış
|: 435,05
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|79.150.714
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.835.666
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|18.994.254
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.804.994
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.668
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|948.308
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.335.966
|% -9,99
|
|MEGAP
|3,61
|1.127.892
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.127.892
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.822.114.568
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.146.852.755
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.345.033.720
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.282.982.734
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.243.404.963
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.282.982.734
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.345.033.720
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.146.852.755
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|313.300.724
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|415.291.770
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9574
|9,0023
|% 1,54
|
|Frank
|7,5387
|7,5841
|% 1,36
|
|Riyal
|1,8467
|1,8559
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|6,01
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,34
|
|Cumhuriyet
|2.857
|2.894
|67,50
|
|Tam
|2.943
|2.977
|69,50
|
|Yarım
|1.429
|1.453
|33,90
|
|Çeyrek
|717
|727
|16,90
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,47
|0,04
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
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