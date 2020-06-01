***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriEUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.212.005 1,1 1,61 3.561.328,05 59,69 9,77HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,51 0,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURY00011 1.500.000 0,75 1,58 2.370.000 39,72 6,5EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 3.732.005 5.966.428,05 100 16,36B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 2,28 4 685.000 1 15/02/2019 6,73 1,02 699.930,68 13,11 1,92TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 2,52 4 566.000 1 21/06/2019 11,61 1,01 571.749,38 10,71 1,57TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 2,23 4 350.000 1 07/08/2019 9,41 1 351.667,93 6,59 0,96TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 2,67 4 2.000.000 1 31/05/2019 8,64 1 2.001.362,47 37,49 5,49TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,55 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,11 1 1.713.230,74 32,1 4,7Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 5.301.000 5.337.941,2 100 14,64B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIXS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT A.Ş 31/12/2020 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 0 0 0 3,86 386.683,15 100 1,06GRUP TOPLAMI- 100.000 386.683,15 100 1,06E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 01/06/2020 TRT020823T11 8,1 6.504.327,4 2,04 29/05/2020 8,43 3.185.400 2,04 6.504.327,4 26,25 17,83REPO 01/06/2020 TRT080328T15 8,42 10.006.920,55 1,01 29/05/2020 8,78 9.886.800 1,01 10.006.920,55 40,38 27,44REPO 01/06/2020 TRT280628T18 8,1 2.001.331,51 1,35 29/05/2020 8,43 1.471.615 1,35 2.001.331,51 8,08 5,49BPP 02/07/2020 8,4 2.634.818,38 0 20/05/2020 8,72 0 2.616,16 2.616.160,47 10,56 7,17BPP 02/07/2020 8,4 3.424.556,96 0 20/05/2020 8,72 0 3.400,3 3.400.306,68 13,72 9,32BPP 01/06/2020 8,05 33.021,83 0 29/05/2020 8,38 0 33,02 33.021,83 0,13 0,09BPP 01/06/2020 8,05 217.143,58 0 29/05/2020 8,38 0 217,14 217.143,58 0,88 0,6GRUP TOPLAMI- 24.822.120,21 14.543.815 24.779.212,02 100 67,94ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 33.955.125,21 36.470.264,42 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ36.470.264,47 % 0 % 101,23B. HAZIR DEĞERLER76.320,79 % 0 % 0,21a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar76.320,79 % 100 % 0,21c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)46.500,09 % 0 % 0,13a) Takastan Alacaklar0,01 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar46.500,08 % 100 % 0,13Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)8.594,39 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-573.834,84 % 0 -% 1,59a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-573.834,84 % 100 -% 1,59NET VARLIK DEĞERİ36.027.844,9 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,8014 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.05.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847942BIST