***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,51 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriEUHOL EURO HOLDİNG TREEUYM00012 391.700 2,3 2,28 893.076 96,22 1,98HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 3,28 0,07Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 411.700 928.176 100 2,06B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuTRFAKBK82232 AKBANK 09/08/2022 TRFAKBK82232 19,5 1.000.000 0,96 20/05/2022 21,05 0,98 977.750,2 14,45 2,17TRFAKBK82257 AKBANK 11/08/2022 TRFAKBK82257 20 500.000 0,96 25/05/2022 21,64 0,98 488.068,46 7,21 1,08TRFAKFK82233 AKBANK 16/08/2022 TRFAKFK82233 17,95 880.000 0,95 11/05/2022 19,2 0,98 859.081,65 12,7 1,9TRFAKYM72215 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2022 TRFAKYM72215 17,85 520.000 0,96 13/04/2022 19,16 1 517.508,64 7,65 1,15TRFPHCM72215 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/07/2022 TRFPHCM72215 23 500.000 0,95 15/04/2022 25,05 0,99 497.251,13 7,35 1,1TRFPHC82214 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23/08/2022 TRFPHC82214 24 500.000 0,94 24/05/2022 26,27 0,96 482.113,17 7,13 1,07TRFTCEF92216 TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 09/09/2022 TRFTCEF92216 22,5 1.000.000 0,95 10/06/2022 24,52 0,96 956.518,82 14,14 2,12TRFYKBK62242 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 27/06/2022 TRFYKBK62242 18,15 1.500.000 0,95 21/03/2022 19,4 1 1.500.000 22,17 3,32TRFYKBK82240 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 12/08/2022 TRFYKBK82240 19,5 500.000 0,96 20/05/2022 21,04 0,98 488.109,23 7,21 1,08ARA GRUP TOPLAMI- 6.900.000 6.766.401,3 100 14,99B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIYDT YÜKSEL İNŞAAT 30/12/2022 XS05586118384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 9,84 984.487,65 100 2,18GRUP TOPLAMI- 100.000 984.487,65 100 2,18E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 27/06/2022 TRT020823T11 14,21 10.011.679,45 24/06/2022 15,26 1.962.655 5,1 10.011.679,45 27,47 22,19REPO 27/06/2022 TRT110232T15 14,21 18.021.023,01 24/06/2022 15,26 11.364.140 1,59 18.021.023,01 49,45 39,94BPP 29/06/2022 BPP 25 1.123.287,67 31/12/2021 26,59 0 1.121,84 1.121.837,57 3,08 2,49BPP 22/08/2022 BPP 22 1.793.243,84 23/05/2022 23,88 0 1.735,28 1.735.275,02 4,76 3,85BPP 22/08/2022 BPP 2,29 1,85BPP 22/08/2022 BPP 23,5 194.661,92 24/05/2022 25,66 0 187,96 187.957,42 0,52 0,42BPP 04/07/2022 BPP 20,1 924.031,45 06/06/2022 22,08 0 920,5 920.503,43 2,53 2,04BPP 13/09/2022 BPP 24 1.059.178,08 15/06/2022 26,26 0 1.007,7 1.007.695,22 2,77 2,23BPP 27/06/2022 BPP 16,45 771.041,08 24/06/2022 17,87 0 771,04 771.041,08 2,12 1,71MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 19/07/2022 VADELİ TL 17,75 918.382,19 07/06/2022 19,21 908.707,08 908.707,08 2,49 2,01MEVDUAT VAKIFBANK 20/07/2022 VADELİ TL 17,5 931.796,58 09/06/2022 18,92 921.676,34 921.676,34 2,53 2,04GRUP TOPLAMI- 36.611.608,56 13.326.795 36.440.945,9 100 80,77ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 44.023.308,56 45.120.010,85 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ45.120.010,97 % 0 % 102,21B. HAZIR DEĞERLER10.803,95 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar10.803,95 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)70.353,56 % 0 % 0,16a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar70.353,56 % 100 % 0,16Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)17.312,89 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-1.074.026,01 % 0 -% 2,43a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-31.995,17 % 2,98 -% 0,07c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.042.030,84 % 97,02 -% 2,36NET VARLIK DEĞERİ44.144.455,36 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,2072 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.06.2022 tarihli haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039359BIST