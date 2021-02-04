***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2021 10:39
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.92 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,14 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907390
BIST
11:571.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
11:577,1534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
11:578,5858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0398
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5769
11:57419,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,95
|Açılış
|: 419,12
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler11:57
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.583.242
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.034.549
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,70
|8.787.798
|% -5,64
|
|SEKUR
|32,46
|9.886.896
|% -4,53
|
|TSGYO
|6,62
|7.448.144
|% -3,92
|
|DITAS
|41,38
|7.968.248
|% -3,45
|
|KRDMD
|7,05
|638.127.328
|% 2,47
|
|SISE
|7,78
|625.606.743
|% 2,37
|
|GARAN
|10,06
|452.919.575
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,50
|429.839.178
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,10
|305.343.985
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,50
|429.839.178
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,63
|293.224.261
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,05
|638.127.328
|% 2,47
|
|SISE
|7,78
|625.606.743
|% 2,37
|
|CEMAS
|2,29
|175.506.477
|% 2,69
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1504
|7,1534
|% -0,15
|
|Euro
|8,5815
|8,5858
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,6879
|9,7365
|% -0,46
|
|Frank
|7,9010
|7,9486
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9015
|1,9111
|% -0,05
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-10,65
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|0,15
|
Seans Raporu
11:57
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