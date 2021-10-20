***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 10:05
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,97 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,60 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.10.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971524
BIST
10:531.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.429
10:539,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0515
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2777
En Düşük
9,1938
10:5310,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0468
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8301
En Düşük
10,7257
10:53530,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,86
|Açılış
|: 530,65
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler10:50
|HLGYO
|2,62
|33.772.138
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,74
|45.643.870
|% 9,43
|
|VKGYO
|1,61
|64.408.722
|% 7,33
|
|OLMK
|7,54
|4.554.146
|% 7,10
|
|ATAGY
|4,13
|1.483.254
|% 6,17
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|DOBUR
|31,56
|727.982
|% -7,18
|
|PRKAB
|18,86
|18.862.653
|% -6,36
|
|BIOEN
|25,42
|43.981.520
|% -5,85
|
|MERIT
|27,76
|8.016.698
|% -5,19
|
|GARAN
|9,10
|388.191.233
|% -0,11
|
|THYAO
|13,88
|358.024.163
|% 0,58
|
|FROTO
|179,80
|218.833.301
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,94
|198.843.856
|% 1,04
|
|PETKM
|6,26
|189.931.863
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,94
|198.843.856
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,46
|179.202.976
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|388.191.233
|% -0,11
|
|VKGYO
|1,61
|64.408.722
|% 7,33
|
|PETKM
|6,26
|189.931.863
|% 1,46
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2565
|9,2658
|% 0,59
|
|Euro
|10,7944
|10,7987
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,7448
|12,8087
|% 0,39
|
|Frank
|10,0227
|10,0831
|% 0,40
|
|Riyal
|2,4607
|2,4730
|% 0,50
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,06
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|85,32
|85,32
|-0,50
|
Seans Raporu
10:50
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11:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.15 ) 1, 544
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11:01
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11:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ANGEN, TRKCM, SODA
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11:01XU100
Endeks 1, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 3, 195.00 milyon TL de
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11:01ATAGY
Yüzde 6.17 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 364, 533 adet işlem