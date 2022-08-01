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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.08.2022 13:15
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

-Şiketimiz yönetim kurulu üyesi Sevinç BOZKURT'un 29.07.2022 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme talebini içeren dilekçesinin kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 01.08.2022 tarihinden itibaren Sn.Selina Özlem ŞAHİN'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve kendisine yönetim kurulu iç yönergesine göre imza yetkisi verilmesine,
-Bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin YILDIRIM'ın 29.07.2022 tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme talebini içeren dilekçesinin kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 01.08.2022 tarih ve 2022/11 sayılı yönetim kurulu kararıyla  Av.Akif ERİNGİN'in  bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050247


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