***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 13:15
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-Şiketimiz yönetim kurulu üyesi Sevinç BOZKURT'un 29.07.2022 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme talebini içeren dilekçesinin kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 01.08.2022 tarihinden itibaren Sn.Selina Özlem ŞAHİN'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve kendisine yönetim kurulu iç yönergesine göre imza yetkisi verilmesine,
-Bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin YILDIRIM'ın 29.07.2022 tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme talebini içeren dilekçesinin kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 01.08.2022 tarih ve 2022/11 sayılı yönetim kurulu kararıyla Av.Akif ERİNGİN'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050247
BIST
14:362.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,67
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:3617,9562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0704
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:3618,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:361.026,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.026,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,50
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.259.635
|% 9,98
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.086.018
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,01
|103.517.725
|% 9,84
|
|YAYLA
|5,07
|5.002.782
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|16.318.650
|% -9,52
|
|KZBGY
|58,40
|68.908.650
|% -8,46
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,10
|2.876.644.168
|% 1,17
|
|SASA
|49,18
|2.095.919.153
|% 5,76
|
|SISE
|22,90
|1.583.142.714
|% -0,87
|
|EREGL
|27,98
|941.559.963
|% -0,21
|
|ODAS
|4,08
|755.133.567
|% 4,88
|
|TSKB
|2,63
|622.611.072
|% 0,00
|
|ODAS
|4,08
|755.133.567
|% 4,88
|
|EKGYO
|3,14
|588.878.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|656.223.924
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|222.736.483
|% 0,00
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9517
|17,9562
|% 0,39
|
|Euro
|18,3651
|18,3889
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,8762
|21,9859
|% 0,05
|
|Frank
|18,7812
|18,8944
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,29
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|6,01
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,61
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.861
|6.909
|26,00
|
|Yarım
|3.343
|3.378
|13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,22
|
Seans Raporu
14:36
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14:51INTEM
Yüzde 5.97 oranında artışla 94.10 lira fiyatla işlem gören hissede 510, 664 adet işlem
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14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 96 artarak (% 0.63 ) 2, 852
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14:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, ODAS, EKGYO
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14:50XU100
Endeks 2, 670 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 24, 200.00 milyon TL de
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14:49GRNYO
Yüzde 4.21 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 957 adet işlem