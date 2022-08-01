***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Şiketimiz yönetim kurulu üyesi Sevinç BOZKURT'un 29.07.2022 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme talebini içeren dilekçesinin kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 01.08.2022 tarihinden itibaren Sn.Selina Özlem ŞAHİN'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve kendisine yönetim kurulu iç yönergesine göre imza yetkisi verilmesine,-Bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin YILDIRIM'ın 29.07.2022 tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme talebini içeren dilekçesinin kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 01.08.2022 tarih ve 2022/11 sayılı yönetim kurulu kararıyla Av.Akif ERİNGİN'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050247BIST