***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu görev dağılımı 01.08.2022 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekliyle yeniden belirlenmiştir.Yönetim Kurulu Görev DağılımıOrkun ŞAHİN-Yönetim Kurulu BaşkanıSelina Özlem ŞAHİN-Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.Ali ARSLAN-Yönetim Kurulu ÜyesiGülnur BERBER CİVELEK-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAkif ERİNGİN-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050249BIST