***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 13:17
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu görev dağılımı 01.08.2022 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekliyle yeniden belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Orkun ŞAHİN-Yönetim Kurulu Başkanı
Selina Özlem ŞAHİN-Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ali ARSLAN-Yönetim Kurulu Üyesi
Gülnur BERBER CİVELEK-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050249
BIST
14:372.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,50
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:3717,9584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0726
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:3718,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:371.026,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.026,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,50
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.238.121
|% 9,98
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.086.018
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,01
|103.168.503
|% 9,84
|
|YAYLA
|5,07
|4.996.140
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|16.204.397
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|KZBGY
|58,65
|68.160.432
|% -8,07
|
|THYAO
|51,95
|2.825.011.795
|% 0,87
|
|SASA
|49,20
|2.093.338.900
|% 5,81
|
|SISE
|22,90
|1.581.682.651
|% -0,87
|
|EREGL
|27,98
|927.962.733
|% -0,21
|
|ODAS
|4,08
|752.277.290
|% 4,88
|
|TSKB
|2,62
|622.511.359
|% -0,38
|
|ODAS
|4,08
|752.277.290
|% 4,88
|
|EKGYO
|3,14
|588.863.967
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|641.261.100
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|222.194.207
|% 0,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9523
|17,9573
|% 0,40
|
|Euro
|18,3758
|18,3883
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,8786
|21,9883
|% 0,06
|
|Frank
|18,7865
|18,8996
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,30
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,59
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.853
|6.901
|18,00
|
|Yarım
|3.339
|3.374
|9,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.686
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,09
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 96 artarak (% 0.63 ) 2, 852
-
14:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, ODAS, EKGYO
-
14:50XU100
Endeks 2, 670 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 24, 200.00 milyon TL de
-
14:49GRNYO
Yüzde 4.21 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 957 adet işlem
-
14:47BMSCH
Yüzde 6.54 oranında artışla 13.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 281 adet işlem