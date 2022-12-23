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***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

23.12.2022 08:56
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

EYGYO.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Miktar: 24.750.000 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi: 23.12.2022, Fiyat: 14,23 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 352.192.500 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089335


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TERA 12,10 131.442 % 10,00  
PLTUR 19,49 63.156.273 % 9,99  
AHGAZ 79,85 20.239.899 % 9,99  
BRKVY 27,60 3.753.407 % 9,96  
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Dolar 18,6775 18,6839 % 0,12  
Euro 19,8270 19,8435 % 0,22  
Sterlin 22,4827 22,5954 % 0,40  
Frank 20,0069 20,1274 % 0,25  
Riyal 4,9523 4,9772 % 0,13  
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13:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 5,81  
Altın Gr. 1.080 1.080 4,91  
Cumhuriyet 7.253 7.362 -27,00  
Tam 7.291 7.343 25,00  
Yarım 3.531 3.592 14,00  
Çeyrek 1.771 1.796 8,00  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 0,21  
Gümüş Gr. 14,28 14,31 0,16  
B. Petrol 83,23 83,23 2,25  
Seans Raporu 13:53
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