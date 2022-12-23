***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [EYGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEYGYO.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Miktar: 24.750.000 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi: 23.12.2022, Fiyat: 14,23 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 352.192.500 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089335BIST