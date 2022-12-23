***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.12.2022 08:56
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
EYGYO.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Miktar: 24.750.000 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi: 23.12.2022, Fiyat: 14,23 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 352.192.500 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089335
BIST
13:535.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -21,16
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:5318,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:5319,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0439
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
13:531.079,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.079,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:53
|CRDFA
|4,62
|58.405.928
|% 10,00
|
|TERA
|12,10
|131.442
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.156.273
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.239.899
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.753.407
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,56
|544.408.598
|% -7,73
|
|BTCIM
|45,46
|172.236.523
|% -7,22
|
|GLRYH
|12,44
|172.147.418
|% -6,96
|
|SASA
|117,30
|400.230.394
|% -6,16
|
|THYAO
|141,70
|3.352.255.306
|% -0,28
|
|KRDMD
|18,43
|2.533.348.014
|% -0,43
|
|KOZAL
|588,30
|2.116.862.157
|% 4,46
|
|ENKAI
|28,34
|2.027.352.108
|% 1,50
|
|EKGYO
|8,32
|1.915.235.126
|% 0,12
|
|EKGYO
|8,32
|1.915.235.126
|% 0,12
|
|SKBNK
|3,16
|529.078.203
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,13
|1.913.253.454
|% 2,02
|
|YKBNK
|12,20
|1.701.560.190
|% 1,08
|
|KRDMD
|18,43
|2.533.348.014
|% -0,43
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6775
|18,6839
|% 0,12
|
|Euro
|19,8270
|19,8435
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4827
|22,5954
|% 0,40
|
|Frank
|20,0069
|20,1274
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9523
|4,9772
|% 0,13
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,81
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,91
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.291
|7.343
|25,00
|
|Yarım
|3.531
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|2,25
|