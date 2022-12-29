***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.12.2022 09:20
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. EYGYO.E işlem koduyla 29/12/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 14,23 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091043
BIST
11:105.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 28,65
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
11:1018,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:1019,9542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0976
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:101.087,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.087,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:10
|TERA
|17,71
|621.320
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|23.280.394
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.732.713
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|537,90
|1.546.193.729
|% -9,85
|
|ULUFA
|11,74
|43.576.792
|% -8,28
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,21
|609.540.271
|% -6,62
|
|ENKAI
|33,24
|1.618.994.952
|% 4,27
|
|KOZAL
|537,90
|1.546.193.729
|% -9,85
|
|THYAO
|139,70
|1.464.033.465
|% -0,29
|
|PETKM
|19,48
|1.062.755.866
|% 2,31
|
|EKGYO
|8,31
|972.294.665
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,31
|972.294.665
|% 1,84
|
|YKBNK
|11,82
|706.314.062
|% 1,98
|
|PETKM
|19,48
|1.062.755.866
|% 2,31
|
|ENKAI
|33,24
|1.618.994.952
|% 4,27
|
|TSKB
|4,30
|174.602.331
|% 0,94
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7181
|18,7249
|% 0,08
|
|Euro
|19,9264
|19,9542
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,4608
|22,5734
|% 0,18
|
|Frank
|20,1130
|20,2341
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,05
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,24
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|0,86
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.335
|7.392
|2,00
|
|Yarım
|3.552
|3.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,68
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|0,06
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-1,07
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 11.77 lira fiyatla işlem gören hissede 815, 684 adet işlem
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 38 artarak (% 0.14 ) 5, 798
-
11:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
11:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ENKAI, KOZAL, THYAO
-
11:24XU100
Endeks 5, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 21, 758.00 milyon TL de