***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [EYGYO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEYG GMYO payları, 29/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 82.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiEYG GMYO XUTUM 29/12/2022EYG GMYO XTUMY 29/12/2022EYG GMYO XYLDZ 29/12/2022EYG GMYO XHARZ 29/12/2022EYG GMYO XKTUM 29/12/2022EYG GMYO XUMAL 29/12/2022EYG GMYO XGMYO 29/12/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090796BIST