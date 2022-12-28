***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.12.2022 17:28
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
EYG GMYO payları, 29/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 82.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
EYG GMYO XUTUM 29/12/2022
EYG GMYO XTUMY 29/12/2022
EYG GMYO XYLDZ 29/12/2022
EYG GMYO XHARZ 29/12/2022
EYG GMYO XKTUM 29/12/2022
EYG GMYO XUMAL 29/12/2022
EYG GMYO XGMYO 29/12/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090796
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0463
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,8986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.085,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.085,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7114
|18,7299
|% 0,32
|
|Euro
|19,8795
|19,9023
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,4518
|22,5644
|% 0,29
|
|Frank
|20,0896
|20,2106
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9637
|4,9886
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,53
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.326
|7.389
|-10,00
|
|Yarım
|3.548
|3.618
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,27
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-1,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO