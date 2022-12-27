***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
27.12.2022 18:10
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EYGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
24.750.000
Baz Fiyat (TL)
14,23
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/12/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
22-23/12/2022
Açıklamalar
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 24.750.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 82.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 29/12/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 14,23 TL/pay baz fiyat, "EYGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090293
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0507
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.089,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.089,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6865
|18,6956
|% 0,18
|
|Euro
|19,8755
|19,9190
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,4101
|22,5225
|% -0,10
|
|Frank
|20,0367
|20,1574
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9588
|4,9836
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|15,48
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|11,70
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.330
|7.406
|34,00
|
|Yarım
|3.550
|3.626
|16,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.813
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,24
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM