***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 13:00
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EYGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093985
BIST
12:495.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -104,71
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
12:4918,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
12:4919,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0729
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
12:491.115,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.115,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler12:45
|DOGUB
|11,00
|49.495.174
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|189.567.671
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|EUKYO
|4,76
|1.824.721
|% 8,18
|
|ULUSE
|202,50
|25.308.503
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|85.124.188
|% -9,98
|
|MARTI
|5,48
|5.449.438
|% -9,87
|
|ULUFA
|7,49
|23.322.503
|% -9,76
|
|EREGL
|43,16
|9.189.778.069
|% 0,56
|
|THYAO
|142,30
|7.413.574.733
|% -1,52
|
|KRDMD
|18,83
|3.786.033.204
|% -4,85
|
|ASELS
|63,50
|3.647.158.008
|% -2,53
|
|EKGYO
|9,19
|2.481.864.728
|% -2,44
|
|EKGYO
|9,19
|2.481.864.728
|% -2,44
|
|EREGL
|43,16
|9.189.778.069
|% 0,56
|
|KRDMD
|18,83
|3.786.033.204
|% -4,85
|
|YKBNK
|11,32
|1.758.405.047
|% -2,75
|
|AKBNK
|19,52
|2.426.193.653
|% -0,66
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7578
|18,7687
|% 0,14
|
|Euro
|19,9564
|19,9790
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,4938
|22,6066
|% -0,18
|
|Frank
|20,1709
|20,2924
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9754
|5,0003
|% 0,12
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-5,97
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|7.513
|7.627
|-17,00
|
|Tam
|7.558
|7.615
|-11,00
|
|Yarım
|3.660
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,21
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|1,81
|