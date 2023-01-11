***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 13:45
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EYGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100090
BIST
15:134.875
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -113,21
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:1318,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:1320,1585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:131.135,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.135,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:11
|SDTTR
|56,65
|6.387.231
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.528.623
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.700.831
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,40
|291.519.812
|% 7,09
|
|GOZDE
|21,06
|350.523.466
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.343.051
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|27.736.051
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,30
|6.341.397.818
|% -1,45
|
|EREGL
|37,80
|4.567.252.556
|% -0,16
|
|ASELS
|55,15
|3.969.125.492
|% -5,16
|
|KOZAL
|544,90
|3.435.967.963
|% -3,21
|
|KRDMD
|17,80
|3.352.056.629
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,38
|2.408.340.303
|% -1,41
|
|YKBNK
|8,98
|2.314.272.738
|% -5,77
|
|KRDMD
|17,80
|3.352.056.629
|% -1,87
|
|KATMR
|2,12
|358.971.075
|% -8,62
|
|SKBNK
|2,63
|446.715.406
|% -3,66
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7681
|18,7818
|% 0,04
|
|Euro
|20,1518
|20,1576
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,6888
|22,8026
|% -0,25
|
|Frank
|20,1779
|20,2994
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% -0,02
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-1,22
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,54
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|25,00
|
|Tam
|7.679
|7.735
|0,00
|
|Yarım
|3.730
|3.784
|0,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,12
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|