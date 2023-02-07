***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:20
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EYGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110296
BIST
12:364.680
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -250,44
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.680
12:3618,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:3620,1938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:361.135,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.135,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:11
|INTEM
|86,90
|9.460.686
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.168.540
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.741.307
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.667.764
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.882.459
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.790.516
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.725.138
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.756.612
|% -9,96
|
|THYAO
|131,40
|1.610.945.916
|% -6,08
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|ASELS
|53,60
|1.282.723.044
|% -8,84
|
|KOZAL
|515,30
|1.017.273.441
|% -1,57
|
|EREGL
|38,80
|943.820.822
|% -3,15
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,04
|355.686.434
|% -3,16
|
|YKBNK
|8,41
|373.143.891
|% -5,29
|
|BSOKE
|5,75
|225.428.127
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|214.849.243
|% 9,32
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8230
|18,8361
|% 0,05
|
|Euro
|20,1939
|20,1997
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5701
|22,6833
|% 0,02
|
|Frank
|20,2690
|20,3911
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.724
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.773
|3.805
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
|