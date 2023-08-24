***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 10:14
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EYGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188917
BIST
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17:287.597
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,00
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2825,7442
En Yüksek
|Değişim
|: -5,31%
|| -1,4451
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2828,1292
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -1,3971
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:281.583,70
En Yüksek
|Değişim
|: -5,41%
|| -90,53
|Açılış
|: 1.587,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|128.260.007
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|DOAS
|288,70
|2.568.236.068
|% -11,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.226.333.903
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.577.769
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.443.383
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|230.896.500
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|THYAO
|233,90
|12.487.732.769
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,06
|11.259.473.915
|% 8,68
|
|KLSER
|114,90
|10.559.602.073
|% -9,81
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|EKGYO
|8,51
|5.081.433.530
|% -5,23
|
|SKBNK
|4,11
|2.156.147.856
|% 4,58
|
|AKBNK
|30,06
|11.259.473.915
|% 8,68
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7213
|25,8006
|% -5,11
|
|Euro
|27,9066
|28,1072
|% -4,81
|
|Sterlin
|32,4664
|32,6292
|% -5,83
|
|Frank
|29,0829
|29,2581
|% -5,70
|
|Riyal
|6,8386
|6,8729
|% -5,34
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-1,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,12
|
Seans Raporu
17:26
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