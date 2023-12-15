***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2023 15:44
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EYGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226138
BIST
'
16:327.928
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 114,31
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
16:3229,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0969
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
16:3231,7403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1808
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,6961
16:321.906,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.907,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:30
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|46.996.353
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|9.687.004
|% 9,97
|
|TTRAK
|740,50
|549.771.424
|% 9,95
|
|SEGYO
|6,04
|233.664.764
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
|
|SKYMD
|10,04
|592.669.611
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,56
|24.163.066
|% -9,87
|
|THYAO
|253,75
|5.606.729.504
|% 0,59
|
|ISCTR
|24,44
|4.776.884.124
|% 1,75
|
|EREGL
|41,34
|3.798.749.052
|% 5,51
|
|YKBNK
|21,72
|3.485.770.284
|% 1,02
|
|AKBNK
|39,16
|3.304.211.524
|% 2,14
|
|ISCTR
|24,44
|4.776.884.124
|% 1,75
|
|YKBNK
|21,72
|3.485.770.284
|% 1,02
|
|MOBTL
|5,37
|795.726.336
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,33
|888.160.569
|% 0,96
|
|EREGL
|41,34
|3.798.749.052
|% 5,51
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0537
|29,0576
|% 0,33
|
|Euro
|31,7287
|31,7459
|% -0,55
|
|Sterlin
|36,9055
|37,0906
|% 0,11
|
|Frank
|33,3366
|33,5374
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7193
|7,7580
|% 0,30
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|954,46
|955,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,23
|1.116,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,11
|77,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,61
|2.037,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 47 artarak (% 1.61 ) 8, 628
-
16:45XU100
Endeks 7, 944 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 64, 503.00 milyon TL de
-
16:44HEKTS
Yüzde 8.82 oranında artışla 23.44 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 388, 907 adet işlem
-
16:42BJKAS
Yüzde 8.23 oranında artışla 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 168, 009 adet işlem
-
16:41ETYAT
Yüzde 6.63 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 473 adet işlem