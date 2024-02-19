***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2024 11:31
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250324
BIST
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13:389.387
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 137,08
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.321
En Yüksek
9.404
13:3830,8691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0301
|Açılış
|: 30,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7699
13:3833,2746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0370
|Açılış
|: 33,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
13:382.003,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,71
|Açılış
|: 2.003,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.797.832
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|11.682.904
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|UFUK
|180,60
|14.915.126
|% 9,99
|
|VERUS
|289,25
|61.850.060
|% -6,39
|
|KARYE
|62,00
|148.304.398
|% -6,13
|
|SUNTK
|19,87
|29.769.514
|% -5,02
|
|SEGYO
|6,60
|105.964.715
|% -4,90
|
|ETYAT
|17,00
|15.828.457
|% -4,49
|
|THYAO
|284,00
|5.981.127.873
|% 0,53
|
|TUPRS
|175,80
|5.772.526.075
|% 5,27
|
|ISCTR
|28,66
|4.280.684.629
|% 2,95
|
|EREGL
|48,90
|4.271.778.955
|% -0,45
|
|YKBNK
|24,54
|3.635.196.080
|% 2,85
|
|ZOREN
|6,27
|2.369.247.322
|% 7,92
|
|ISCTR
|28,66
|4.280.684.629
|% 2,95
|
|YKBNK
|24,54
|3.635.196.080
|% 2,85
|
|AKFGY
|2,48
|319.319.806
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,77
|1.240.841.238
|% 1,80
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8666
|30,8707
|% 0,10
|
|Euro
|33,2861
|33,2963
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,8260
|39,0207
|% 0,22
|
|Frank
|34,9098
|35,1201
|% 0,14
|
|Riyal
|8,2068
|8,2480
|% 0,10
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|910,61
|913,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,71
|962,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,65
|82,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,73
|2.019,19
|% 0,66
|