***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 10:38
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EYGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258358
BIST
'
11:488.965
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -103,66
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:4832,0946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0412
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:4835,0932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0431
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:482.228,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,01
|Açılış
|: 2.228,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ARTMS
|54,25
|76.438.413
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.472.803
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.854.154
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|463.288.317
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.336.674
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,02
|16.753.273
|% -8,63
|
|FONET
|32,04
|727.085.756
|% -8,46
|
|THYAO
|274,75
|2.164.860.230
|% -0,27
|
|EREGL
|45,00
|1.772.443.575
|% -0,62
|
|YKBNK
|22,34
|1.455.717.599
|% -4,12
|
|OBAMS
|48,10
|1.148.248.906
|% 1,26
|
|ISCTR
|10,81
|1.146.641.393
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,81
|1.146.641.393
|% -2,35
|
|YKBNK
|22,34
|1.455.717.599
|% -4,12
|
|EKGYO
|10,64
|511.572.590
|% -1,21
|
|ZOREN
|5,23
|245.009.244
|% 1,16
|
|AKFGY
|2,77
|113.834.507
|% -2,81
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0912
|32,0946
|% 0,13
|
|Euro
|35,0779
|35,0932
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,4944
|41,7024
|% -0,75
|
|Frank
|36,9129
|37,0979
|% -0,91
|
|Riyal
|8,6438
|8,6872
|% -0,79
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|931,43
|933,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.047,65
|1.053,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,15
|82,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,20
|2.158,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -106, 95 kaybederek (% -1.11 ) 9, 536
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ISCTR, GUSGR
-
12:03XU100
Endeks 8, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 27, 423.00 milyon TL de
-
12:03MMCAS
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 312 adet işlem
-
12:01YGYO
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 741, 644 adet işlem