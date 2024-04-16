***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 13:26
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272709
BIST
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14:269.576
En Düşük
|Değişim
|: -1,07%
|| -103,82
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:2632,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0891
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:2634,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1201
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6259
En Düşük
34,3902
14:262.477,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,49
|Açılış
|: 2.477,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:24
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|262.998.644
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,22
|233.019.453
|% 8,42
|
|MAGEN
|17,84
|379.613.538
|% 6,83
|
|GRNYO
|11,61
|13.554.930
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|28.167.614
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|DENGE
|2,67
|71.551.493
|% -9,80
|
|ENTRA
|15,39
|5.925.125.309
|% -4,41
|
|THYAO
|296,50
|4.963.118.769
|% -0,67
|
|YKBNK
|30,20
|3.134.542.842
|% -4,43
|
|TUPRS
|187,50
|3.031.595.137
|% 2,46
|
|ISCTR
|12,22
|2.967.872.042
|% -3,86
|
|ENTRA
|15,39
|5.925.125.309
|% -4,41
|
|ISCTR
|12,22
|2.967.872.042
|% -3,86
|
|ZOREN
|5,72
|1.250.676.252
|% -2,72
|
|YKBNK
|30,20
|3.134.542.842
|% -4,43
|
|KOZAL
|25,00
|2.531.173.563
|% 2,04
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4914
|32,5001
|% 0,27
|
|Euro
|34,5903
|34,6143
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,4035
|40,6060
|% 0,33
|
|Frank
|35,5349
|35,7130
|% 0,10
|
|Riyal
|8,6506
|8,6939
|% 0,28
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,29
|28,33
|% 0,66
|
|Platin
|968,47
|969,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,10
|1.021,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,92
|89,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.373,59
|2.373,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:41CMBTN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 4, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 722 adet işlem
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14:40ENTRA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 386, 365, 160 adet işlem
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14:39IEYHO
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 364, 886 adet işlem
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14:38BYDNR
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 241 adet işlem
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14:37XU100
Endeks 9, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 56, 532.00 milyon TL de