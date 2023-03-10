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***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.03.2023 13:56
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 YILI
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.11.2022
Tescil Tarihi
06.12.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.12.2022 - 10719
Açıklamalar

2022 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 25.11.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 06.12.2022 tarihinde tescil edilerek 06.12.2022 tarih ve 10719  sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122694


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AVTUR 3,64 5.491.106 % 9,97  
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Frank 20,3656 20,4882 % 0,74  
Riyal 5,0361 5,0613 % 0,05  
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14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 4,27  
Altın Gr. 1.119 1.119 3,57  
Cumhuriyet 7.546 7.660 25,00  
Tam 7.589 7.640 10,00  
Yarım 3.707 3.739 5,00  
Çeyrek 1.854 1.869 2,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,10 0,02  
Gümüş Gr. 12,26 12,27 0,04  
B. Petrol 81,05 81,05 -0,54  
Seans Raporu 14:58
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