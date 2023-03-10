***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.03.2023 13:56
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 YILI
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.11.2022
Tescil Tarihi
06.12.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.12.2022 - 10719
Açıklamalar
2022 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 25.11.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 06.12.2022 tarihinde tescil edilerek 06.12.2022 tarih ve 10719 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122694
BIST
14:585.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -23,82
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
14:5818,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
14:5820,0801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
14:581.118,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.118,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ERCB
|126,50
|214.789.433
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|347.875.293
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.143.991
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.491.106
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,58
|1.441.102
|% 9,84
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|MERCN
|33,20
|81.330.173
|% -8,24
|
|TERA
|26,00
|57.292.728
|% -7,87
|
|PENTA
|35,56
|82.253.272
|% -5,43
|
|EREGL
|41,16
|5.467.545.029
|% -4,23
|
|ISCTR
|14,68
|3.520.942.961
|% 3,38
|
|OYAKC
|47,10
|3.163.580.080
|% 0,47
|
|ASTOR
|52,15
|2.997.046.224
|% 6,43
|
|KRDMD
|21,14
|2.515.581.808
|% 1,15
|
|ISCTR
|14,68
|3.520.942.961
|% 3,38
|
|ADESE
|1,65
|297.193.136
|% 4,43
|
|YKBNK
|11,80
|2.080.870.290
|% 0,60
|
|EREGL
|41,16
|5.467.545.029
|% -4,23
|
|KRDMD
|21,14
|2.515.581.808
|% 1,15
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9592
|18,9674
|% 0,08
|
|Euro
|20,0745
|20,0801
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6831
|22,7969
|% 0,68
|
|Frank
|20,3656
|20,4882
|% 0,74
|
|Riyal
|5,0361
|5,0613
|% 0,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|3,57
|
|Cumhuriyet
|7.546
|7.660
|25,00
|
|Tam
|7.589
|7.640
|10,00
|
|Yarım
|3.707
|3.739
|5,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,04
|
|B. Petrol
|81,05
|81,05
|-0,54
|