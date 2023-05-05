***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2023 20:31
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147666
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,59
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0470
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5223
En Düşük
19,3665
18:0521,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0401
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
18:051.264,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -19,95
|Açılış
|: 1.264,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4979
|19,5062
|% 0,19
|
|Euro
|21,4949
|21,5005
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5735
|24,6968
|% 0,59
|
|Frank
|21,8116
|21,9430
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1851
|5,2111
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-34,16
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|-21,75
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.525
|4.643
|14,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.314
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|-0,27
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|2,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
-
17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
-
17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem