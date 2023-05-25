***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2023 15:22
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.05.2023
Tescil Tarihi
25.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.05.2023-10838
Açıklamalar
Şirketimizin 22 Mayıs 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz bağımsız denetiminin 2023 yılı hesap dönemi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilerek, 25 Mayıs 2023 tarih ve 10838 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153824
BIST
16:174.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 21,77
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:1719,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9343
En Düşük
19,8779
16:1721,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0740
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:171.250,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.249,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.253
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|136.054.123
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.630.035
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,60
|896.870.203
|% 9,20
|
|SAMAT
|21,12
|58.099.937
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.737
|% -9,96
|
|RODRG
|44,72
|77.774.881
|% -8,55
|
|AVHOL
|25,52
|211.500.148
|% -8,14
|
|CELHA
|27,78
|28.516.225
|% -6,02
|
|THYAO
|134,60
|2.552.487.696
|% 1,36
|
|SASA
|49,24
|1.904.334.034
|% -2,78
|
|EUPWR
|81,55
|1.626.441.377
|% 5,43
|
|CWENE
|145,00
|1.565.876.084
|% 8,86
|
|ASTOR
|50,50
|1.274.291.524
|% 3,15
|
|EKGYO
|6,32
|948.748.028
|% 2,43
|
|ISCTR
|10,34
|1.245.767.770
|% 1,27
|
|YKBNK
|8,95
|1.026.543.160
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,35
|1.149.247.585
|% 2,87
|
|KLGYO
|2,09
|117.279.341
|% 7,73
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9248
|19,9289
|% 0,20
|
|Euro
|21,4091
|21,4530
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,5482
|24,6713
|% 0,10
|
|Frank
|21,9203
|22,0524
|% 0,14
|
|Riyal
|5,2983
|5,3248
|% 0,20
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.083
|9.333
|-283,49
|
|Yarım
|4.462
|4.596
|-122,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.298
|-54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-1,05
|