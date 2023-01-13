***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 15:12
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
EYGYO_Kağıthane_A Ofis_11adetBB değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102023
BIST
14:575.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 33,26
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:5718,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:5720,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0688
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3070
14:571.148,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.148,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ONCSM
|37,40
|5.898.541
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.010.675
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|39.882.877
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.414.377
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,78
|133.636.225
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,03
|2.973.428.417
|% -5,64
|
|EDIP
|9,28
|20.793.026
|% -5,50
|
|THYAO
|136,00
|5.505.523.919
|% 0,15
|
|ASELS
|55,55
|4.059.526.298
|% -0,63
|
|EREGL
|40,12
|3.829.177.225
|% 1,36
|
|KRDMD
|18,65
|3.596.992.135
|% -1,32
|
|EKGYO
|8,03
|2.973.428.417
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.973.428.417
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,65
|3.596.992.135
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,22
|1.729.139.912
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,63
|410.066.345
|% -0,38
|
|PETKM
|17,87
|2.056.399.772
|% 2,58
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7825
|18,7990
|% 0,08
|
|Euro
|20,3075
|20,3237
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,8051
|22,9194
|% -0,28
|
|Frank
|20,1199
|20,2411
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,77
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.827
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.814
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,55
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12MEDTR
Yüzde 7.35 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 546, 535 adet işlem
-
15:11BRKO
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 915 adet işlem
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 97 artarak (% 0.63 ) 4, 448
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, ARMDA, ONCSM, KNFRT, UMPAS, TNZTP, AKENR, RODRG, SOKE, VKING
-
15:10
INVES, ULAS, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında