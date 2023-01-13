***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşINVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2022 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi06.01.2023AçıklamalarEYGYO_Kağıthane_A Ofis_11adetBB değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102023BIST