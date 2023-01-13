***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 15:13
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
EYGYO_Kağıthane_Y Ofis_11adetBB değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102026
BIST
14:595.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 32,76
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:5918,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:5920,3193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0732
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3069
14:591.147,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.147,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KNFRT
|15,07
|22.017.441
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.898.541
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|16.419.379
|% 9,98
|
|AKENR
|4,63
|39.882.877
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|8,02
|2.980.836.227
|% -5,76
|
|KLGYO
|2,78
|135.957.794
|% -5,76
|
|EDIP
|9,26
|21.043.123
|% -5,70
|
|THYAO
|135,70
|5.531.103.558
|% -0,07
|
|ASELS
|55,40
|4.071.521.976
|% -0,89
|
|EREGL
|40,06
|3.848.981.065
|% 1,21
|
|KRDMD
|18,60
|3.616.225.762
|% -1,59
|
|EKGYO
|8,02
|2.980.836.227
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|2.980.836.227
|% -5,76
|
|KRDMD
|18,60
|3.616.225.762
|% -1,59
|
|YKBNK
|9,22
|1.733.634.591
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,63
|410.316.635
|% -0,38
|
|PETKM
|17,84
|2.084.347.935
|% 2,41
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7874
|18,7923
|% 0,05
|
|Euro
|20,3106
|20,3186
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,8059
|22,9203
|% -0,28
|
|Frank
|20,1204
|20,2416
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.150
|3,30
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.831
|7.892
|82,00
|
|Yarım
|3.816
|3.862
|40,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,72
|
Seans Raporu
14:57
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