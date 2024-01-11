***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan Kuruluşİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBaşakşehir 3 adet depolu dükkan (985 ada 1 parsel) Değerleme RaporuRapor Tarihi05.01.2024AçıklamalarBaşakşehir 3 adet Depolu Dükkan (985 ada 1 parsel) Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238683BIST