***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan Kuruluşİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiÜmraniye Narlıbahçe 71 Adet Daire ve 3 Adet Dükkan Değerleme RaporuRapor Tarihi05.01.2024AçıklamalarÜmraniye Narlıbahçe 71 Adet Daire ve 3 Adet Dükkan Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238685BIST