***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 16:52
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 19.04.2023
Genel Kurul Tarihi 22.05.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No:10 Ümraniye İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakeresi
4 - 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
13 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Örnek Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 11:00'da, Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gündem ve vekaletname örneği ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140087
BIST