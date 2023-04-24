***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kap Destek biriminden gelen uyarı doğrultusunda düzeltme yapılmıştır.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 19.04.2023Genel Kurul Tarihi 22.05.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No:10 Ümraniye İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakeresi4 - 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul'un onayına sunulması8 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması10 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi13 - Dilek ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Örnek Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 11:00'da, Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündem ve vekaletname örneği ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140474BIST