***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.03.2023 09:23
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127245
BIST
10:165.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,43
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.024
En Düşük
4.989
10:1619,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,1962
En Düşük
18,9954
10:1620,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1639
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,9651
En Düşük
20,6194
10:161.210,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.210,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler10:16
|SMART
|8,71
|7.954.902
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|9.607.717
|% 9,96
|
|ONCSM
|147,10
|47.266.620
|% 9,94
|
|IDEAS
|31,20
|4.222.935
|% 9,94
|
|DGGYO
|38,00
|14.759.602
|% 9,70
|
|PAMEL
|311,10
|10.840.238
|% -9,98
|
|KLRHO
|17,19
|466.459
|% -6,17
|
|EMKEL
|12,15
|8.862.743
|% -4,78
|
|MARKA
|9,00
|2.417.569
|% -4,66
|
|ANELE
|5,42
|28.628.403
|% -2,69
|
|ASTOR
|63,45
|604.149.737
|% 4,88
|
|THYAO
|127,90
|444.929.176
|% 0,00
|
|EREGL
|37,30
|338.750.911
|% 0,54
|
|ISCTR
|13,77
|271.013.341
|% 0,51
|
|KRDMD
|19,61
|227.137.830
|% 0,41
|
|ISCTR
|13,77
|271.013.341
|% 0,51
|
|YKBNK
|10,50
|164.097.261
|% 0,29
|
|KRDMD
|19,61
|227.137.830
|% 0,41
|
|EKGYO
|6,75
|77.198.040
|% 0,45
|
|AKBNK
|18,12
|195.682.983
|% 1,06
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0437
|19,0490
|% 0,05
|
|Euro
|20,8237
|20,8381
|% 0,79
|
|Sterlin
|23,4065
|23,5239
|% 0,51
|
|Frank
|20,7308
|20,8557
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0552
|5,0805
|% 0,02
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|10,09
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.212
|5,98
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.174
|8.276
|16,00
|
|Yarım
|4.007
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,00
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,46
|