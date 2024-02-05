***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracı ve Yetkilendirmeler HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.02.2024İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş olacağı yapıda kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Şirketimiz ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi ("Halk VKŞ") arasında sözleşme imzalanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.06.2023 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan III-61.1 no.lu Kira Sertifikaları Tebliği'nin 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde kira sertifikası ihracı kapsamında Halk VKŞ'nin ihraççı varlık kiralama şirketi olarak yetkilendirilmesine ve ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'in 6'ncı maddesinde düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve / veya nitelikli yatırımcılara 600.000.000-TL(AltıYüzMilyonTürkLirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, imzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hususunda Ömer Faruk Çelik ve Hakan Kaya'nın müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246907BIST