***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
19.12.2022 20:08
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerleme Raporları Narlıbahçe 2 ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088583
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6577
En Düşük
18,6487
18:0519,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,7908
En Düşük
19,7774
18:051.071,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.071,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,00
En Düşük
1.071,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6441
|18,6577
|% 0,04
|
|Euro
|19,7758
|19,7908
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5798
|22,6931
|% 0,00
|
|Frank
|19,9863
|20,1067
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,27
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.228
|7.289
|-1,00
|
|Yarım
|3.500
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,78
|0,01
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem