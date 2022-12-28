***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait İstanbul İli Beykoz İlçesi Gümüşsuyu Mahallesinde yer alan 1893 ada 19 parsel, 1892 ada 29 parsel ve 1882 ada 51 parsel numaralı taşınmazlarla ilgili olarak yüklenici firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre yüklenici firma tarafından inşa edilecek yapılardan Şirketimiz arsa sahibi olarak %55 oranında pay alacaktır.Saygılarımızla,EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090991BIST