***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul İli Ümraniye İlçesinde inşa etmekte olduğu Narlı Bahçe Evleri konut projesinin inşaatı tamamlanmış olup, peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Bunlarla beraber müşterilerimize konut teslimleri yapılmaya başlanmış olup, iskan süreçleri ile ilgili gerekli yerlere başvurular yapılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217820BIST