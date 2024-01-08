***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandra Mahallesinde konumlu, toplam 27.101 m2 büyüklüğündeki arsalar üzerinde kat karşılığı yöntemi ile proje geliştirmek üzere arsa sahipleri ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre arsa üzerinde inşa edilecek yapıların %43,5'i arsa sahiplerine verilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234830BIST