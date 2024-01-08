***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 18:31
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandra Mahallesinde konumlu, toplam 27.101 m2 büyüklüğündeki arsalar üzerinde kat karşılığı yöntemi ile proje geliştirmek üzere arsa sahipleri ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre arsa üzerinde inşa edilecek yapıların %43,5'i arsa sahiplerine verilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234830
BIST
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18:057.819
En Düşük
|Değişim
|: 2,49%
|| 190,16
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.825
18:0529,8933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0530
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
18:0532,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1663
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
18:051.956,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,49
|Açılış
|: 1.956,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
|
|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
|
|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
|
|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
|
|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
|
|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
|
|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
|
|SANEL
|27,80
|6.486.567
|% -4,79
|
|FLAP
|12,15
|113.032.430
|% -4,78
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
|
|SISE
|47,98
|2.322.559.484
|% 4,76
|
|SAHOL
|62,20
|2.261.784.607
|% 3,67
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
|
|KATMR
|2,07
|254.862.622
|% 3,50
|
|VAKBN
|14,90
|1.619.210.512
|% 4,20
|
|AKFGY
|1,90
|191.376.025
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8876
|29,8933
|% 0,18
|
|Euro
|32,8328
|32,8464
|% 0,51
|
|Sterlin
|38,0078
|38,1984
|% 0,43
|
|Frank
|35,1727
|35,3846
|% 0,62
|
|Riyal
|7,9466
|7,9865
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|957,48
|959,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,69
|1.010,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,14
|76,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,98
|2.034,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem