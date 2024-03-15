***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.01.2024 tarihinde açıklamasını yapmış olduğumuz İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandra Mahallesinde konumlu arsalar üzerinde kat karşılığı yöntemi ile proje geliştirmek üzere imzalanan sözleşmeye konu arsaların tapuları, sözleşmede belirlenen oranlar ile Şirketimiz tarafından devralınmış olup, değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259375BIST