***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.03.2023 09:23
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak hazırlanan "Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127244
BIST
10:165.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,43
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.024
En Düşük
4.989
10:1619,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,1962
En Düşük
18,9954
10:1620,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1639
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,9651
En Düşük
20,6194
10:161.210,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.210,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler10:16
|SMART
|8,71
|7.954.902
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|9.607.717
|% 9,96
|
|ONCSM
|147,10
|47.266.620
|% 9,94
|
|IDEAS
|31,20
|4.222.935
|% 9,94
|
|DGGYO
|38,00
|14.759.602
|% 9,70
|
|PAMEL
|311,10
|10.840.238
|% -9,98
|
|KLRHO
|17,19
|466.459
|% -6,17
|
|EMKEL
|12,15
|8.862.743
|% -4,78
|
|MARKA
|9,00
|2.417.569
|% -4,66
|
|ANELE
|5,42
|28.628.403
|% -2,69
|
|ASTOR
|63,45
|604.149.737
|% 4,88
|
|THYAO
|127,90
|444.929.176
|% 0,00
|
|EREGL
|37,30
|338.750.911
|% 0,54
|
|ISCTR
|13,77
|271.013.341
|% 0,51
|
|KRDMD
|19,61
|227.137.830
|% 0,41
|
|ISCTR
|13,77
|271.013.341
|% 0,51
|
|YKBNK
|10,50
|164.097.261
|% 0,29
|
|KRDMD
|19,61
|227.137.830
|% 0,41
|
|EKGYO
|6,75
|77.198.040
|% 0,45
|
|AKBNK
|18,12
|195.682.983
|% 1,06
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0437
|19,0490
|% 0,05
|
|Euro
|20,8237
|20,8381
|% 0,79
|
|Sterlin
|23,4065
|23,5239
|% 0,51
|
|Frank
|20,7308
|20,8557
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0552
|5,0805
|% 0,02
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|10,09
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.212
|5,98
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.174
|8.276
|16,00
|
|Yarım
|4.007
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,00
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,46
|