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***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2023 16:35
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TANSU AYTEKİN MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ 29.12.2022 02163136665 yatirimciiliskileri@eyggyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 925972




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131499


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 14,74 20.884.400 % 10,00  
NATEN 135,30 37.463.200 % 10,00  
MAGEN 35,64 134.375.310 % 10,00  
ZEDUR 47,16 8.766.438 % 9,98  
CRDFA 3,97 55.525.386 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2198 19,2246 % 0,22  
Euro 21,0428 21,0740 % 0,68  
Sterlin 23,9504 24,0705 % 0,79  
Frank 21,1343 21,2616 % 0,90  
Riyal 5,1102 5,1358 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.021 2.021 36,01  
Altın Gr. 1.249 1.249 24,11  
Cumhuriyet 8.361 8.487 107,00  
Tam 8.462 8.576 175,00  
Yarım 4.148 4.196 85,00  
Çeyrek 2.074 2.098 43,00  
Gümüş.Ons 24,92 24,95 0,96  
Gümüş Gr. 15,38 15,40 0,59  
B. Petrol 84,28 84,28 -0,65  
Seans Raporu 18:05
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