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***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.09.2023 13:40
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TANSU AYTEKİN MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ 29.12.2022 02163136665 yatirimciiliskileri@eyggyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 925972
İSMAİL AY YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 13.09.2023 02163136665 yatirimciiliskileri@eyggyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 917085




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194400


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BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EBEBK 74,80 44.607.279 % 10,00  
BURCE 122,10 64.402.756 % 10,00  
CMENT 183,70 1.610.872 % 10,00  
ISBTR 164.767,10 1.812.438 % 10,00  
ISKUR 1.771.561,00 3.543.122 % 10,00  
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15:41 Alış Satış %  
Dolar 26,8932 26,9484 % 0,39  
Euro 28,9853 28,9954 % 0,26  
Sterlin 33,5452 33,7134 % 0,24  
Frank 30,0957 30,2770 % 0,25  
Riyal 7,1623 7,1982 % 0,30  
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15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 0,47  
Altın Gr. 1.653 1.654 0,84  
Cumhuriyet 11.274 11.445 12,00  
Tam 11.032 11.120 -37,00  
Yarım 5.533 5.583 -19,00  
Çeyrek 2.758 2.792 -9,00  
Gümüş.Ons 22,97 22,99 -0,09  
Gümüş Gr. 19,83 19,85 -0,09  
B. Petrol 92,39 92,39 0,33  
Seans Raporu 15:41
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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