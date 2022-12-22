***EYGYO* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
22.12.2022 10:06
***EYGYO******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29. Maddesine istinaden, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan EYG GYO A.Ş. ("EYGYO") Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089126
BIST
15:225.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 64,85
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2218,6704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2219,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0453
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:221.090,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.090,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ULUFA
|9,46
|360.557.100
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.980.315
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.232.622
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,60
|38.817.815
|% -4,27
|
|PAMEL
|233,50
|34.920.587
|% -3,55
|
|OZGYO
|6,23
|230.910.047
|% -3,26
|
|THYAO
|143,40
|4.601.200.907
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,19
|3.740.444.364
|% 1,87
|
|ENKAI
|27,88
|3.472.014.369
|% 4,26
|
|VAKBN
|12,44
|2.667.154.984
|% 1,30
|
|AKBNK
|20,18
|2.569.114.922
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,19
|3.740.444.364
|% 1,87
|
|VAKBN
|12,44
|2.667.154.984
|% 1,30
|
|ISCTR
|13,07
|2.522.063.706
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,19
|577.806.964
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,17
|2.027.260.753
|% 1,42
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6695
|18,6734
|% 0,07
|
|Euro
|19,8459
|19,8602
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,4265
|22,5390
|% -0,25
|
|Frank
|20,0636
|20,1845
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9502
|4,9750
|% 0,08
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,38
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.348
|7.396
|-1,00
|
|Yarım
|3.558
|3.616
|0,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|1,60
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35EGGUB
Yüzde 6.45 oranında artışla 113.80 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 688 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 7 artarak (% 1.27 ) 5, 936
-
15:34XU100
Endeks 5, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 64, 977.00 milyon TL de
-
15:34GESAN
Yüzde 6.86 oranında artışla 275.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 884, 444 adet işlem
-
15:33PENGD
Yüzde 4.31 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 330, 748 adet işlem