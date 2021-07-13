***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
13.07.2021 10:10
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir süredir Şirketimiz ve ortaklarımız hakkında asılsız haberler yayınlanmakta ve bu mesnetsiz iddialar Şirketimiz pay fiyatında dalgalanmalara yol açmaktadır. Söz konusu haberler nedeniyle olumsuz etkilenen yatırımcılarımız şikayetlerini tarafımıza iletmektedir.
Şirketimizin ticari faaliyetlerinde ve karlılığında herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.
Hiçbir dayanağı olmayan ve kendi menfaatleri doğrultusunda haber yapan medya sitelerinin yatırımcılarımız tarafından dikkate alınmamasını, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950528
BIST
10:361.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,17
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:368,6234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:3610,2307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0220
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:36502,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 502,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:36
|YAPRK
|32,92
|5.297.979
|% 6,74
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|IZTAR
|18,90
|1.099.037
|% 5,70
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|FADE
|14,16
|13.799.538
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|897.493
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|4.599.515
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,28
|1.272.358
|% -9,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|GARAN
|8,59
|230.202.451
|% -0,58
|
|THYAO
|13,16
|126.946.061
|% -0,60
|
|SASA
|26,34
|84.947.066
|% -0,45
|
|KRDMD
|7,16
|81.642.062
|% -0,28
|
|PETKM
|5,32
|80.256.866
|% 0,57
|
|PEKGY
|1,08
|39.418.528
|% -4,42
|
|YKBNK
|2,25
|66.507.118
|% -0,88
|
|GARAN
|8,59
|230.202.451
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,79
|35.194.583
|% -1,10
|
|PETKM
|5,32
|80.256.866
|% 0,57
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6190
|8,6212
|% -0,16
|
|Euro
|10,2259
|10,2307
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9272
|11,9871
|% -0,23
|
|Frank
|9,3800
|9,4366
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% -0,15
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|5,48
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,40
|