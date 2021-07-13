***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir süredir Şirketimiz ve ortaklarımız hakkında asılsız haberler yayınlanmakta ve bu mesnetsiz iddialar Şirketimiz pay fiyatında dalgalanmalara yol açmaktadır. Söz konusu haberler nedeniyle olumsuz etkilenen yatırımcılarımız şikayetlerini tarafımıza iletmektedir.Şirketimizin ticari faaliyetlerinde ve karlılığında herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.Hiçbir dayanağı olmayan ve kendi menfaatleri doğrultusunda haber yapan medya sitelerinin yatırımcılarımız tarafından dikkate alınmamasını, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950528BIST