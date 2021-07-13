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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

13.07.2021 10:10



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bir süredir Şirketimiz ve ortaklarımız hakkında asılsız haberler yayınlanmakta ve bu mesnetsiz iddialar Şirketimiz pay fiyatında dalgalanmalara yol açmaktadır. Söz konusu haberler nedeniyle olumsuz etkilenen yatırımcılarımız şikayetlerini tarafımıza iletmektedir.
Şirketimizin ticari faaliyetlerinde ve karlılığında herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.
    
Hiçbir dayanağı olmayan ve kendi menfaatleri doğrultusunda haber yapan medya sitelerinin yatırımcılarımız tarafından dikkate alınmamasını, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950528


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Altın Gr. 502 502 0,41  
Cumhuriyet 3.300 3.349 -34,00  
Tam 3.284 3.367 -34,25  
Yarım 1.587 1.629 -16,57  
Çeyrek 796 814 -8,28  
Gümüş.Ons 26,29 26,32 0,11  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,02  
B. Petrol 75,56 75,56 0,40  
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