***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 11:54
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 2020 yılında yaklaşık 1 milyon Euro tutarında organik kurutulmuş domates siparişi alındığı ve söz konusu ürünlerin üretim ve tedarik çalışmalarına devam edildiği belirtilmiştir. İlgili KAP açıklamasının detaylandırılması yönünde işbu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Ağırlıklı olarak Temmuz ayında alınan yaklaşık 1 milyon Euro tutarındaki siparişlerin %77'sine karşılık gelen 780.000 Euro'luk kısmı yurtdışından, %23'üne karşılık gelen 234.000 Euro'luk kısmı ise yurtiçinden alınmıştır. Şirketimize iletilen siparişler yeni dönem ürün hasadına bağlı olarak kesinleştirilmektedir. Şirketimiz bilindiği üzere sahip olduğu yaklaşık 80.000 m²'lik tarlasında organik domates üretimi gerçekleştirmektedir. Söz konusu tarlada ürün hasadı henüz netleşmemekle birlikte gelen siparişlerin yaklaşık 350.000 – 500.000 Euro'luk kısmının şirket tarlasından temin edilen ürünlerden karşılanması öngörülmektedir. Bununla birlikte gelen talepleri karşılayabilmek adına şirketimiz yetkilileri organik ürün arayışına geçmiş olup, söz konusu ürünler için ön incelemeleri başarıyla geçen yurtiçi başka bir üreticiden temin edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu ürünlerin nihai denetlemesi için şirketimiz yetkilileri tarafından bugün yerinde denetime gidilmiş olup, ürün temini için nihai aşamanın da bu şekilde tamamlanması öngörülmektedir. Ürün tedarikinin kesinleşmesini takiben siparişler kesinleştirilip, alıcı firmadan sipariş avansı veya yazılı sözleşme ile siparişin kesinleşip sevki garanti altına alınabilmektedir. Gerek Şirketimiz tarlasından temin edilecek ürün miktarının netleşmeye başlaması gerekse de fazla kalan siparişler için ürün teminine yönelik ön incelemelerin belirginleşmesi, nihai ürün tedariki için de durumun netleşmesi üzerine ilgili açıklamanın 25.08.2020 tarihi itibarıyla yapılması uygun görülmüştür. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871225
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|83.495.940
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.378.324
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.560
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.450.843
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.815.349
|% -9,97
|
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|% -7,89
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|NIBAS
|15,00
|1.848.482
|% -6,83
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|ICBCT
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|189.928.310
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|SISE
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|GARAN
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|653.471.019
|% 1,62
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|634.516.517
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|YKBNK
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|% 0,49
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|KRDMD
|2,92
|344.143.300
|% -0,34
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|PETKM
|4,10
|410.844.383
|% -0,24
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|Alış
|Satış
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|Sterlin
|9,6526
|9,7011
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|Frank
|8,0616
|8,1102
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9569
|1,9667
|% -0,45
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-12,88
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|Altın Gr.
|453
|453
|-5,09
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|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.001
|3.076
|-27,90
|
|Yarım
|1.451
|1.488
|-13,50
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,41
|-0,16
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|Gümüş Gr.
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|6,25
|-0,06
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