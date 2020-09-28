***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2020 17:07
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de 2020 Kuru Domates sezonuna Ağustos 2020 itibari ile başlamış bulunduğumuzu ve toplamda 1.500.000 Euro' luk Kuru Domates siparişi aldığımızı bildirmiştik.
İlgili KAP açıklamasının detaylandırılması yönünde işbu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
25.08.2020 tarihinde bildirdiğimiz Özel Durum açıklamasında geçen: 1 milyon Euro tutarındaki 2020 yılı Domates siparişi : "ORGANİK Kuru Domates" siparişi olmak ile birlikte, şu ana kadar kendi tarlamız ürünü dahil 600.000 Euro luk kısmı "Organik Kuru Domates" olarak tedariği gerçekleşmiş ve kalan sipariş miktarı için de tedarik çalışmaları devam etmektedir.
25.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilen 1 milyon 500 bin Euro tutarındaki siparişler ise KONVANSİYONEL Kuru Domates dediğimiz Organik Olmayan KURU DOMATES siparişlerimizdir. Dolayısı ile 25 Ağustos tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasındaki bahsi geçen 1 milyon Euro sipariş tutarına ilave olarak alınmış olup, siparişe konu KONVENSİYONEL Kuru Domatesler Depomuzda mevcuttur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877027
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
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1.131
En Düşük
1.116
18:057,7873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
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|: 7,8100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6453
18:059,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1731
|Açılış
|: 9,0800
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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9,1493
En Düşük
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18:05468,64
En Yüksek
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|Açılış
|: 468,64
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|Önceki Kapanış
|: 458,49
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471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.218.540
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.694.838
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|KENT
|337,50
|5.941.067
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.953
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.903.462
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7831
|7,7873
|% 1,69
|
|Euro
|9,0715
|9,0803
|% 1,94
|
|Sterlin
|9,9824
|10,0325
|% 2,57
|
|Frank
|8,3796
|8,4301
|% 2,03
|
|Riyal
|2,0697
|2,0800
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,52
|
|Altın Gr.
|469
|469
|10,34
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,84
|0,20
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,18
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
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17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
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17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de