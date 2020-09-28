***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de 2020 Kuru Domates sezonuna Ağustos 2020 itibari ile başlamış bulunduğumuzu ve toplamda 1.500.000 Euro' luk Kuru Domates siparişi aldığımızı bildirmiştik.İlgili KAP açıklamasının detaylandırılması yönünde işbu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.25.08.2020 tarihinde bildirdiğimiz Özel Durum açıklamasında geçen: 1 milyon Euro tutarındaki 2020 yılı Domates siparişi : "ORGANİK Kuru Domates" siparişi olmak ile birlikte, şu ana kadar kendi tarlamız ürünü dahil 600.000 Euro luk kısmı "Organik Kuru Domates" olarak tedariği gerçekleşmiş ve kalan sipariş miktarı için de tedarik çalışmaları devam etmektedir.25.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilen 1 milyon 500 bin Euro tutarındaki siparişler ise KONVANSİYONEL Kuru Domates dediğimiz Organik Olmayan KURU DOMATES siparişlerimizdir. Dolayısı ile 25 Ağustos tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasındaki bahsi geçen 1 milyon Euro sipariş tutarına ilave olarak alınmış olup, siparişe konu KONVENSİYONEL Kuru Domatesler Depomuzda mevcuttur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877027BIST