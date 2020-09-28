Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       25.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de  2020 Kuru Domates sezonuna Ağustos 2020 itibari ile başlamış bulunduğumuzu ve toplamda  1.500.000 Euro' luk Kuru Domates siparişi aldığımızı bildirmiştik.
İlgili KAP açıklamasının detaylandırılması yönünde işbu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
 
25.08.2020 tarihinde bildirdiğimiz Özel Durum açıklamasında geçen: 1 milyon Euro tutarındaki 2020 yılı Domates siparişi : "ORGANİK Kuru Domates" siparişi olmak ile birlikte, şu ana kadar kendi tarlamız ürünü dahil 600.000 Euro luk kısmı "Organik Kuru Domates" olarak tedariği gerçekleşmiş ve kalan sipariş miktarı için de tedarik çalışmaları devam etmektedir.
 
25.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilen 1 milyon 500 bin Euro tutarındaki siparişler ise KONVANSİYONEL Kuru Domates dediğimiz Organik Olmayan KURU DOMATES siparişlerimizdir. Dolayısı ile 25 Ağustos tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasındaki bahsi geçen 1 milyon Euro sipariş tutarına ilave olarak alınmış olup, siparişe konu KONVENSİYONEL Kuru Domatesler Depomuzda mevcuttur.
    Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877027


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.121
Değişim :  -0,27% |  -3,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131 En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7831 7,7873 % 1,69  
Euro 9,0715 9,0803 % 1,94  
Sterlin 9,9824 10,0325 % 2,57  
Frank 8,3796 8,4301 % 2,03  
Riyal 2,0697 2,0800 % 1,67  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 10,52  
Altın Gr. 469 469 10,34  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,33 23,37 0,47  
Gümüş Gr. 5,84 5,84 0,20  
B. Petrol 42,59 42,59 0,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru