***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -15.534 236.983 1.884.252 160 1.884.412TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -15.534 236.983 1.884.252 160 1.884.412Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.310 0 -9.310 0 0 83.521 74.211 10 74.221Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -4.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.842 0 -4.842Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 19.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.745 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 25.882 -236.983 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 0 -211.099 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.882 -25.884 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 100.000 0 -10.787 0 -10.787 0 12.953 0 12.953 707.492 -9.397 83.521 1.953.621 170 1.953.791Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 100.000 0 -12.391 0 -12.391 0 106.364 0 106.364 707.492 -25.335 418.262 2.364.231 244 2.364.475TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 100.000 0 -12.391 0 -12.391 0 106.364 0 106.364 707.492 -25.335 418.262 2.364.231 244 2.364.475Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -57 0 -57 0 539.621 0 539.621 0 0 346.488 886.052 33 886.085Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -4.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.695 0 -4.695Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 4.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.695 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.418 42.844 -418.262 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.418 0 -375.418 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.844 -42.844 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 100.000 0 -12.448 0 -12.448 0 645.985 0 645.985 1.082.910 12.814 346.488 3.245.588 277 3.245.865Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER26.651.080 55.384.173 82.035.253 17.084.719 50.471.248 67.555.967GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 529.602 521.033 1.050.635 456.564 547.613 1.004.177Teminat Mektupları511.602 299.527 811.129 454.064 227.839 681.903Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları511.602 299.527 811.129 454.064 227.839 681.903Banka Kredileri18.000 111.806 129.806 2.500 172.175 174.675İthalat Kabul Kredileri18.000 111.806 129.806 2.500 172.175 174.675Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 109.700 109.700 0 147.599 147.599Belgeli Akreditifler0 109.700 109.700 0 147.599 147.599Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER4.687.443 4.287.914 8.975.357 2.962.647 5.091.482 8.054.129Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 4.687.443 4.287.914 8.975.357 2.962.647 5.091.482 8.054.129Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.923.647 4.287.914 6.211.561 852.230 5.091.482 5.943.712Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.395.471 0 2.395.471 1.794.126 0 1.794.126Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri322.960 0 322.960 248.984 0 248.984İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri11.193 0 11.193 36.399 0 36.399Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri28.760 0 28.760 25.488 0 25.488Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri15 0 15 11 0 11Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.397 0 5.397 5.409 0 5.409Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 21.434.035 50.575.226 72.009.261 13.665.508 44.832.153 58.497.661Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler21.434.035 50.575.226 72.009.261 13.665.508 44.832.153 58.497.661Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.641.673 12.507.426 20.149.099 4.774.169 8.392.980 13.167.149Vadeli Döviz Alım İşlemleri7.207.367 2.733.121 9.940.488 3.744.791 2.623.309 6.368.100Vadeli Döviz Satım İşlemleri434.306 9.774.305 10.208.611 1.029.378 5.769.671 6.799.049Para ve Faiz Swap İşlemleri11.981.500 32.325.604 44.307.104 8.002.670 32.694.818 40.697.488Swap Para Alım İşlemleri1.731.461 17.706.665 19.438.126 573.042 17.357.965 17.931.007Swap Para Satım İşlemleri5.365.791 13.991.635 19.357.426 3.105.360 14.765.611 17.870.971Swap Faiz Alım İşlemleri2.442.124 313.652 2.755.776 2.162.134 285.621 2.447.755Swap Faiz Satım İşlemleri2.442.124 313.652 2.755.776 2.162.134 285.621 2.447.755Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.734.750 4.482.760 6.217.510 883.590 3.329.323 4.212.913Para Alım Opsiyonları769.433 2.126.928 2.896.361 343.067 1.642.822 1.985.889Para Satım Opsiyonları965.317 2.355.832 3.321.149 540.523 1.686.501 2.227.024Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri76.112 0 76.112 5.079 0 5.079Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri76.112 0 76.112 5.079 0 5.079Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.259.436 1.259.436 0 415.032 415.032EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER228.817.249 185.228.048 414.045.297 204.451.567 174.613.925 379.065.492EMANET KIYMETLER1.371.260 21.930.033 23.301.293 1.617.746 19.003.782 20.621.528Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları296.351 2.329.996 2.626.347 594.412 1.666.736 2.261.148Emanete Alınan Menkul Değerler126.047 3.872.359 3.998.406 107.120 3.124.194 3.231.314Tahsile Alınan Çekler747.992 536.603 1.284.595 712.874 379.402 1.092.276Tahsile Alınan Ticari Senetler93.370 41.676 135.046 95.840 37.935 133.775Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler107.500 15.149.399 15.256.899 107.500 13.795.515 13.903.015Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER227.445.989 163.298.015 390.744.004 202.833.821 155.610.143 358.443.964Menkul Kıymetler503.912 144.375 648.287 553.381 118.114 671.495Teminat Senetleri83.232 395.922 479.154 95.435 478.849 574.284Emtia0 129.682 129.682 0 126.719 126.719Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul6.306.068 30.612.052 36.918.120 6.841.393 29.100.993 35.942.386Diğer Rehinli Kıymetler220.552.777 132.015.984 352.568.761 195.343.612 125.785.468 321.129.080Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI255.468.329 240.612.221 496.080.550 221.536.286 225.085.173 446.621.459Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı39.413 -474.121Alınan Faizler786.745 692.283Ödenen Faizler-848.929 -396.455Alınan Temettüler160.000 0Alınan Ücret ve Komisyonlar134.700 67.269Elde Edilen Diğer Kazançlar598.892 98.482Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar317.522 43.055Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-369.860 -149.529Ödenen Vergiler-196.827 -144.084Diğer-542.830 -685.142Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.650.560 1.226.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış68.528 -29.718Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-18.454 185.988Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.253.654 -258.197Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-172.833 -219.566Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.720.277 -131.884Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.481.378 1.353.084Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-94.609 10.940Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)919.927 316.348Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.689.973 752.874YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.508.855 -138.426İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-68.372 -11.151Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller138.158 65.951Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.465.370 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 128.660Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-441.651 -309.701Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer328.380 -12.185FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-544.575 -48.062Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-540.604 -48.746İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-5.145 -4.252Diğer1.174 4.936Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.105.906 136.654Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.742.449 703.040Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.641.085 2.537.372Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.383.534 3.240.412Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)346.521 83.532DİĞER KAPSAMLI GELİRLER539.564 -9.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-57 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-70 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar539.621 -9.310Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri579.050 -11.576Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-39.429 2.266TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)886.085 74.222Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.236.738 16.555.221 20.791.959 3.621.712 14.485.168 18.106.880Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 1.483.093 14.727.841 16.210.934 1.333.558 13.208.704 14.542.262Nakit Değerler ve Merkez Bankası978.168 12.839.330 13.817.498 936.627 11.978.033 12.914.660Bankalar(5.I.3) 184.320 816.925 1.001.245 398.370 1.101.951 1.500.321Para Piyasalarından Alacaklar322.130 1.071.586 1.393.716 0 128.720 128.720Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.525 0 -1.525 -1.439 0 -1.439Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 78.879 65.990 144.869 139.676 75.329 215.005Devlet Borçlanma Senetleri194 2.610 2.804 262 2.316 2.578Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar78.685 63.380 142.065 139.414 73.013 212.427Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 1.815.832 1.736.737 3.552.569 880.024 1.197.729 2.077.753Devlet Borçlanma Senetleri1.103.455 1.056.094 2.159.549 483.387 558.479 1.041.866Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 0 4.897 4.897 0 4.897Diğer Finansal Varlıklar707.480 680.643 1.388.123 391.740 639.250 1.030.990Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 858.934 24.653 883.587 1.268.454 3.406 1.271.860Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı858.934 24.653 883.587 1.268.454 3.406 1.271.860Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 20.025.905 9.822.913 29.848.818 15.864.610 9.477.894 25.342.504Krediler(5.I.5) 20.713.270 6.075.586 26.788.856 16.495.038 6.434.332 22.929.370Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 69.235 5.054 74.289 70.629 3.435 74.064İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 232.871 3.742.273 3.975.144 190.594 3.040.127 3.230.721Devlet Borçlanma Senetleri192.732 3.714.502 3.907.234 190.594 3.015.309 3.205.903Diğer Finansal Varlıklar40.139 27.771 67.910 0 24.818 24.818Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-989.471 0 -989.471 -891.651 0 -891.651SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 147.761 0 147.761 182.161 0 182.161Satış Amaçlı147.761 0 147.761 182.161 0 182.161Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI112.500 0 112.500 112.500 0 112.500İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 112.500 0 112.500 112.500 0 112.500Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar112.500 0 112.500 112.500 0 112.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 362.262 0 362.262 414.653 0 414.653MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 178.077 0 178.077 106.559 0 106.559Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer178.077 0 178.077 106.559 0 106.559YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI777 0 777 2.077 0 2.077ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 394.073 0 394.073 309.094 0 309.094DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 724.184 9.308 733.492 599.510 8.870 608.380VARLIKLAR TOPLAMI26.182.277 26.387.442 52.569.719 21.212.876 23.971.932 45.184.808YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 21.641.212 16.017.659 37.658.871 15.340.623 15.659.742 31.000.365ALINAN KREDİLER(5.II.3) 8.432 381.908 390.340 15.646 507.931 523.577PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 600.658 600.658 300.117 412.623 712.740İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 0 2.859.993 2.859.993 0 2.646.236 2.646.236Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 2.859.993 2.859.993 0 2.646.236 2.646.236FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 1.261.911 24.538 1.286.449 1.674.998 3.398 1.678.396Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.261.911 24.538 1.286.449 1.674.998 3.398 1.678.396Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 50.565 0 50.565 48.916 233 49.149KARŞILIKLAR(5.II.8) 445.604 0 445.604 406.060 0 406.060Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı48.530 0 48.530 51.975 0 51.975Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar397.074 0 397.074 354.085 0 354.085CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 283.947 0 283.947 290.810 0 290.810ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.9) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 3.582.253 3.582.253 0 3.790.148 3.790.148Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.582.253 3.582.253 0 3.790.148 3.790.148DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 1.792.028 373.146 2.165.174 1.202.055 520.797 1.722.852ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 3.261.468 -15.603 3.245.865 2.387.510 -23.035 2.364.475Ödenmiş Sermaye941.161 0 941.161 941.161 0 941.161Sermaye Yedekleri228.678 0 228.678 228.678 0 228.678Hisse Senedi İhraç Primleri128.678 0 128.678 128.678 0 128.678Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri100.000 0 100.000 100.000 0 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-12.448 0 -12.448 -12.391 0 -12.391Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler661.588 -15.603 645.985 129.399 -23.035 106.364Kar Yedekleri1.082.910 0 1.082.910 707.492 0 707.492Yasal Yedekler71.590 0 71.590 52.876 0 52.876Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler926.300 0 926.300 654.616 0 654.616Diğer Kar Yedekleri85.020 0 85.020 0 0 0Kar veya Zarar359.302 0 359.302 392.927 0 392.927Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı12.814 0 12.814 -25.335 0 -25.335Dönem Net Kâr veya Zararı346.488 0 346.488 418.262 0 418.262Azınlık Payları(5.II.13) 277 0 277 244 0 244YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI28.745.167 23.824.552 52.569.719 21.666.735 23.518.073 45.184.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 1.163.467 707.841Kredilerden Alınan Faizler(5.IV.1) 1.021.744 648.250Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler16.492 10.610Bankalardan Alınan Faizler(5.IV.1) 2.412 8.468Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler13.086 5.462Menkul Değerlerden Alınan Faizler(5.IV.1) 109.520 34.479Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar40 2.014Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar51.439 14.682İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler58.041 17.783Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri213 572FAİZ GİDERLERİ (-)-948.272 -481.052Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -809.365 -389.498Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -82.966 -51.433Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.356 -3.982İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -48.249 -29.751Kiralama Faiz Giderleri-5.145 -4.252Diğer Faiz Giderleri-191 -2.136NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ215.195 226.789NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ95.578 57.206Alınan Ücret ve Komisyonlar122.468 67.991Gayri Nakdi Kredilerden6.148 5.571Diğer(5.IV.12) 116.320 -20 -14Diğer(5.IV.12) -26.870 -10.771TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 160.000 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 400.190 14.429Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)14.491 7.478Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-135.005 -38.124Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)520.704 45.075DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 147.865 92.915FAALİYET BRÜT KÂRI1.018.828 391.339BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -170.683 -99.113DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -42.021 -20PERSONEL GİDERLERİ (-)-150.615 -92.672DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -245.554 -94.129NET FAALİYET KARI (ZARARI)409.955 105.405BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 409.955 105.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -63.434 -21.873Cari Vergi Karşılığı-187.817 -1.520Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-26.334 -20.353Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi150.717 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 346.521 83.532DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 346.521 83.532Grubun Karı (Zararı)346.488 83.521Azınlık Payları Karı (Zararı)33 11Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00368000 0,00089000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030043BIST